Memphis Depay vestigde zaterdagavond de aandacht op zich door met een prachtig hakje te scoren voor Olympique Lyon in de oefenwedstrijd tegen Celtic. Voor de aanvaller is dat het bewijs dat het harde werken tijdens de revalidatie van een zware knieblessure resultaat heeft gehad.

"Eerst was alles erop gericht om het EK te halen, maar dat werd afgelast", zei Memphis na de 2-1-oefenzege tegen FOX Sports. "Maar het harde werken betaalt zich uit. Ik kan weer spelen en daar ben ik erg blij mee."

Memphis maakte begin deze maand zijn rentree in een oefenduel met de amateurs van US Port Valais, waarin hij direct vier keer scoorde. Met Rangers FC (waarvan Lyon donderdag met 2-0 verloor) en Celtic als tegenstanders, ligt de lat deze week bij de Trophée Veólia beduidend hoger.

"Na zes maanden ben ik terug in het elftal, maar ik merk dat ik dit soort wedstrijden nodig heb om in vorm te komen", zegt Memphis. "Ik merk dat ik nu ook wel erg moe ben."

Memphis met Lyon nog in de race voor twee prijzen

Hoewel de competitie in Frankrijk net als in Nederland vroegtijdig werd beëindigd, is er voor Lyon dit seizoen nog genoeg om voor te spelen. De ploeg speelt op 31 juli de uitgestelde finale van de Coupe de la Ligue tegen Paris Saint-Germain.

In augustus volgt de ontknoping van de Champions League. Na de 1-0-thuiszege op Juventus heeft Lyon een prima uitgangspositie om de kwartfinales te bereiken.

"Vandaag hebben we gewonnen, maar veel zaken moeten nog beter", vindt Memphis. "Voor mij persoonlijk zijn er veel dingen om trots op te zijn, al merk ik wel dat we als team nog moeten groeien."