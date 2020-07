Arsenal heeft zaterdag als eerste ploeg de finale van de FA Cup bereikt. De Londenaren waren in de halve eindstrijd op Wembley dankzij twee treffers van Pierre-Emerick Aubameyang met 2-0 te sterk voor bekerhouder Manchester City.

Aubameyang opende in de negentiende minuut de score voor Arsenal op het voor publiek gesloten Wembley. Een kleine twintig minuten voor tijd was de Gabonees opnieuw trefzeker.

Drie jaar geleden stond Arsenal voor het laatst in de FA Cup-finale en toen won de ploeg met 2-1 van Chelsea. De 'Gunners' zijn met dertien eindzeges recordhouder. City won de FA Cup vorig jaar nog door Watford in de eindstrijd met 6-0 te verslaan.

In de finale op 1 augustus speelt Arsenal op Wembley tegen Manchester United of Chelsea. Die twee teams staan zondag tegenover elkaar in de tweede halve eindstrijd.

Pierre-Emerick Aubameyang opende na negentien minuten de score voor Arsenal. (Foto: Reuters)

Arsenal gevaarlijkste ploeg in eerste helft

Een maand geleden stonden Arsenal en Manchester City ook tegenover elkaar bij de hervatting van de Premier League en toen wonnen de 'Citizens' met 3-0. In de beginfase leek Arsenal ook ditmaal een lastige avond te krijgen, want City zocht meteen de aanval en was een aantal keren gevaarlijk.

Na ongeveer een kwartier nam het elftal van Mikel Arteta de regie echter over en dat resulteerde al snel in opgelegde kansen. Aubameyang stuitte eerst nog op doelman Ederson, maar enkele minuten later was hij wel trefzeker. Na een afgemeten voorzet van Nicolas Pépé tikte de spits van dichtbij via de binnenkant van de paal binnen.

Ook daarna bleef Arsenal aandringen en had City het lastig. De ploeg van Josep Guardiola stichtte zelf nauwelijks gevaar en Ederson voorkwam voor rust een grotere achterstand door een kopbal van Shkodran Mustafi over zijn doel te tikken.

In de tweede helft ging City meteen op zoek naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij. Zo schoof Raheem Sterling de bal naast, pareerde keeper Emiliano Martínez een schot van Riyad Mahrez en tikte David Silva van dichtbij net naast.

Aan de andere kant was het negentien minuten voor tijd wel raak bij een counter van Arsenal. Aubameyang ontsnapte aan buitenspel bij een prachtige pass van Kieran Tierney, stormde op Ederson af en schoof de bal onder de doelman door. City ging nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar kwam niet verder dan een afstandsschot van Aymeric Laporte.

Teleurstelling bij Ben Godfrey van Noriwch City na zijn eigen doelpunt tegen Burnley. (Foto: Pro Shots)

Negental Norwich onderuit tegen Burnley

In de enige wedstrijd van zondag in de Premier League leed hekkensluiter Norwich City, dat vorige week degradeerde naar het Championship, zijn negende nederlaag op rij. De ploeg van Tim Krul ging op Carrow Road met 0-2 onderuit tegen Burnley, waar Erik Pieters de hele wedstrijd meedeed.

Norwich eindigde de wedstrijd met slechts negen man door rode kaarten voor Emiliano Buendia en Josip Drmic in de slotfase van de eerste helft. Burnley profiteerde op slag van rust van de overtalsituatie via een omhaal van Chris Wood. Tien minuten voor tijd bepaalde Ben Godfrey de eindstand met een knullig eigen doelpunt.

Burnley klimt door de overwinning naar de negende plaats en kan zich nog altijd plaatsen voor de voorronde van de Europa League. De achterstand op de zesde plek, die recht geeft op dat ticket, is twee punten. Die plaats is momenteel in handen van Wolverhampton Wanderers, dat maandag Crystal Palace nog ontvangt.

