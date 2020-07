Olympique Lyon-aanvaller Memphis Depay heeft zaterdag met een schitterende treffer in een oefenduel met Celtic (2-1-zege) laten zien dat hij weer helemaal terug is na zijn zware knieblessure. In Italië verspeelde Atalanta twee punten.

Memphis maakte vijf minuten voor rust met een fraai hakje achter zijn standbeen de tweede treffer in het Groupama Stadium van Olympique Lyon. De Fransen waren in de openingsfase van het duel met Celtic op voorsprong gekomen via Moussa Dembélé.

In de tweede helft raakte Memphis nog de lat en maakte Mohamed El Younoussi vlak voor tijd de 2-1 namens Celtic.

Memphis die op 15 december een kruisband in zijn knie afscheurde, maakte begin deze maand zijn rentree in een oefenwedstrijd tegen de amateurs van US Port Valais (12-0). Toen maakte hij vier goals. De Oranje-international deed daarna als invaller mee in vriendschappelijke duels met OGC Nice (1-0-zege) en Rangers FC (0-2-nederlaag).

Het Ligue 1-seizoen werd voortijdig afgebroken vanwege de coronacrisis, maar Olympique Lyon bereidt zich nog voor op de finale van de Coupe de la Ligue (31 juli tegen Paris Saint-Germain) en de hervatting van de Champions League (return tegen Juventus in de achtste finales op 7 augustus).

Atalanta nog niet helemaal zeker van CL-ticket

In de Serie A bleven Hans Hateboer en Marten de Roon met Atalanta op bezoek bij middenmoter Hellas Verona steken op een 1-1-gelijkspel.

Duván Zapata opende kort na rust de score voor Atalanta, waarbij Hateboer een basisplek had en De Roon elf minuten voor tijd inviel. De Colombiaan profiteerde van verdedigend geklungel van Koray Günter en schoot de bal in de linkerhoek.

Met zijn doelpunt zorgde Zapata voor een nieuw clubrecord. Atalanta kwam namelijk voor de 22e keer op rij tot scoren in de Serie A. Eerder verbeterden de Noord-Italianen al een clubrecord met negen competitiezeges op rij. Bovendien is de ploeg al sinds 20 januari ongeslagen.

De bezoekers konden niet lang genieten van de voorsprong, want negen minuten later bracht Matteo Pessina de stand weer in evenwicht. De middenvelder van Hellas Verona benutte de rebound nadat doelman Pierluigi Gollini een schot van Amir Rrahmani niet klemvast had.

Door het gelijkspel blijft Atalanta, dat dit seizoen in totaal al 94 keer heeft gescoord, de nummer drie op de ranglijst. De formatie van Gian Piero Gasperini heeft net als nummer twee Internazionale zes punten minder dan koploper Juventus en nog één punt nodig om zeker te zijn van een Champions League-ticket.

Matteo Pessina maakt de 1-1 namens Hellas Verona. (Foto: Pro Shots)

