Hans Hateboer en Marten de Roon zijn met Atalanta tegen puntenverlies aangelopen in de Serie A. De ploeg uit Bergamo bleef zaterdag op bezoek bij middenmoter Hellas Verona steken op een 1-1-gelijkspel.

Duván Zapata opende kort na rust de score voor Atalanta, waarbij Hateboer een basisplek had en De Roon elf minuten voor tijd inviel. De Colombiaan profiteerde van verdedigend geklungel van Koray Günter en schoot de bal in de linkerhoek.

Met zijn doelpunt zorgde Zapata voor een nieuw clubrecord. Atalanta kwam namelijk voor de 22e keer op rij tot scoren in de Serie A. Eerder verbeterden de Noord-Italianen al een clubrecord met negen competitiezeges op rij. Bovendien is de ploeg al sinds 20 januari ongeslagen.

De bezoekers konden niet lang genieten van de voorsprong, want negen minuten later bracht Matteo Pessina de stand weer in evenwicht. De middenvelder van Hellas Verona benutte de rebound nadat doelman Pierluigi Gollini een schot van Amir Rrahmani niet klemvast had.

Door het gelijkspel blijft Atalanta, dat dit seizoen in totaal al 94 keer heeft gescoord, de nummer drie op de ranglijst. De formatie van Gian Piero Gasperini heeft evenveel punten als nummer twee Internazionale, dat zondag nog op bezoek gaat bij AS Roma. De voorsprong op nummer vier Lazio, dat maandag uit tegen koploper Juventus speelt, bedraagt twee punten. 'De Oude Dame' heeft zes punten meer dan Atalanta en Inter.

Bij een overwinning op Hellas Verona had Atalanta zich verzekerd van Champions League-deelname. Dan was de ploeg, die nu nog één punt nodig heeft voor een ticket, niet meer in te halen voor nummer vijf AS Roma. De bovenste vier ploegen in de Serie A krijgen een Champions League-ticket.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A