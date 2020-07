Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn collega Frank Lampard zaterdag van repliek gediend. De coach van Chelsea zei vrijdagavond dat de beslissingen van de VAR de laatste tijd vaak in het voordeel uitvallen van de 'Red Devils'.

Lampard doelde op de gemakkelijke penalty die United begin juli kreeg tegen Aston Villa en het verloop van de wedstrijd tegen Crystal Palace van donderdag. De VAR greep niet in toen United-verdediger Victor Lindelöf Wilfried Zaha onderuithaalde en een treffer van Jordan Ayew werd afgekeurd omdat hij heel nipt buitenspel stond.

"Het lijkt erop dat er een verhaal is bedacht om de mensen te beïnvloeden die de beslissingen nemen", zei een geïrriteerde Solskjaer op zijn persconferentie voor het FA Cup-duel met Chelsea. "Ik hoor mensen zeggen dat we vaker geluk dan pech hebben. Maar als ik naar de feiten kijk, dan is buitenspel nog altijd buitenspel."

"We kunnen het ook hebben over de penalty die we in de laatste minuut tegen Tottenham Hotspur kregen en weer werd ingetrokken. Of over Oriol Romeu (Southampton, red,) en Mark Noble (West Ham United, red.) die tegen ons een rode kaart hadden moeten hebben. Eigenlijk ben ik degene die moet klagen over de beslissingen tegen ons."

De woordenwisseling tussen Solskjaer en Lampard komt niet op een verrassend moment. United en Chelsea zijn in de competitie verwikkeld in een strijd om een Champions League-ticket en ze staan zondagavond op Wembley tegenover elkaar in de halve finales van het toernooi om de FA Cup.

Solskjaer is niet bang dat de woorden van Lampard van invloed zullen zijn op de arbiters. "Daar maak ik me geen zorgen over. Scheidsrechters zijn er om objectieve beslissingen te nemen en ze zullen niet worden beïnvloed door emoties. Ik denk niet eens dat ze dit allemaal lezen."