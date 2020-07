Quique Setién is niet geschrokken van de harde kritiek die Lionel Messi donderdagavond uitte na het verloren thuisduel met Osasuna (1-2) in La Liga. De geplaagde coach van FC Barcelona denkt dat de woorden van zijn sterspeler niet tot hem waren gericht.

"Ik voel me niet aangevallen door Messi, helemaal niet zelfs", zei Setién zaterdag op zijn persconferentie voor het slotduel van La Liga met Deportivo Alavés. "We zijn het vaak eens en soms oneens, maar nu heeft hij helemaal gelijk. Als we zo slecht spelen als we de laatste tijd soms deden, dan gaan we nooit wedstrijden winnen."

FC Barcelona liet sinds de hervatting van de competitie in juni te veel punten liggen om de koppositie vast te houden en zag het opgeleefde Real Madrid donderdag de landstitel veiligstellen. De 'Koninklijke' boekte tegen Villarreal (2-1) de tiende zege op rij, op dezelfde avond dat Barcelona met 1-2 onderuitging tegen Osasuna.

Aanvoerder Messi nam na die pijnlijke nederlaag geen blad voor de mond en concludeerde dat zijn ploeg op dit moment te zwak is en te vaak wordt afgetroefd op strijdlust. "Dat komt ook omdat ons moraal op dit moment niet geweldig is. We weten allemaal dat dat invloed heeft op het lichaam", verdedigde Setién zijn ploeg.

"Er zijn wedstrijden geweest waarin we het verdienden om te winnen, maar dat we dat nalieten. Dat is niet goed voor de sfeer. De intensiteit die je in een wedstrijd stopt, is ook afhankelijk van het moraal van de ploeg. Als alles voorspoedig gaat, sta je 's ochtends heel anders op."

Lionel Messi zat in zak en as na de nederlaag tegen Osasuna. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen de Champions League gewoon winnen'

De teleurstellende resultaten van Barcelona zorgen ervoor dat de druk op Setién sterk is toegenomen. De 61-jarige Spanjaard, die in januari nog werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, zou eerder op zaterdag nog crisisoverleg hebben gehad met voorzitter Josep Maria Bartomeu.

"Het is heel normaal dat we dergelijke meetings hebben. We delen allemaal dezelfde zorgen en zijn het erover eens dat we beter moeten als we een kans willen maken om de Champions League te winnen", aldus Setién over die vergadering.

Barcelona speelt op 8 augustus in Camp Nou de return tegen Napoli in de achtste finales van het miljoenenbal. Het eerste duel eindigde in een 1-1-gelijkspel en gezien de huidige vorm van Barcelona wordt het nog een hele klus om de Italianen te verslaan, maar Setién weet zeker dat zijn ploeg zich kan oprichten.

"We moeten onze krachten bundelen en samen verantwoordelijkheid nemen voor het mislopen van de titel. Dit seizoen hebben we ook goede wedstrijden gespeeld, zoals tegen Villarreal (1-4-winst, red.). Als we het spel uit die wedstrijd kunnen laten zien, dan kunnen we de Champions League winnen."

