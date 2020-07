Fortuna Sittard heeft zaterdag als eerste Eredivisie-club een oefenduel gespeeld in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De amateurs van RKSV Bekkerveld werden met 9-1 verslagen. Vitesse en FC Utrecht kwamen beide later op de dag niet verder dan een gelijkspel.

In het lege Fortuna Sittard Stadion maakten Djibril Dianessy, Clint Essers, Jacky Donkor, Bassala Sambou (twee), André Vidigal (twee), Emil Hansson en Rasmus Karjalainen de treffers voor de profclub. Namens tweedeklasser Bekkerveld uit Heerlen tekende Youri Pietersma voor de tegentreffer.

Het was de eerste wedstrijd waarin Kevin Hofland als hoofdtrainer op de bank zat. Hij wisselde in de zomer van functie met Sjors Ultee, de nieuwe assistent-coach.

Fortuna werkte op 6 juli de eerste training af. De Limburgers stonden op de zestiende plaats - net boven de degradatiestreep - toen het vorige seizoen wegens de COVID-19-pandemie voortijdig werd beëindigd.

In aanloop naar het nieuwe seizoen speelt Fortuna in ieder geval nog oefenduels met FC Dordrecht (25 juli), FC Twente (10 augustus) en VVV-Venlo (26 augustus). De Eredivisie begint in het weekend van 12 en 13 september.

Filip Delaveris aan de bal voor Vitesse tegen Jong FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Vitesse niet langs Jong FC Utrecht

Op Papendal speelde het eerste elftal van Vitesse gelijk tegen Jong FC Utrecht. De nieuwe Duitse trainer Thomas Letsch zat voor het eerst op de bank bij de Arnhemse club.

Vitesse kwam op een 2-0-voorsprong dankzij twee goals van Ousamma Darfalou, die vorig seizoen op huurbasis voor VVV-Venlo speelde. De zeventienjarige Daan Huisman tekende na rust voor de 3-2.

Namens de beloften van Utrecht waren Giovanni de la Vega, Tommy van Butselaar en Mohamed Mallahi trefzeker.

De hoofdmacht van FC Utrecht speelde zaterdag tegen Royal Antwerp. De ploeg van trainer John van den Brom kwam in België niet verder dan 0-0.