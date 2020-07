Frank Lampard heeft de verdedigers van Chelsea in aanloop naar het halvefinaleduel met Manchester United in het toernooi om de FA Cup op het hart gedrukt om zich in te houden in het eigen strafschopgebied. De manager van 'The Blues' ziet dat de VAR de laatste tijd namelijk vaak in het voordeel van de 'Red Devils' beslist.

Lampard doelt onder meer op de controversiële strafschop die United ruim een week geleden kreeg tegen Aston Villa (0-3-winst), nadat Bruno Fernandes zelf een overtreding maakte en daarbij viel. Het was de derde penalty voor de 'Red Devils' sinds de hervatting van de competitie na de coronacrisis.

"We zagen tegen Aston Villa dat Fernandes heel slim is en een penalty kan versieren zonder dat het er daadwerkelijk eentje is. De aanvallers van Manchester United zijn erg goed, beweeglijk en snel, dus we moeten voorzichtig zijn en niet onze benen laten staan in het strafschopgebied", zei Lampard vrijdagavond volgens The Guardian.

Ook donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace (0-2-winst) mocht United niet klagen over de arbitrage. Palace was boos dat de VAR niet ingreep toen United-verdediger Victor Lindelöf Wilfried Zaha onderuithaalde en dat een doelpunt van Jordan Ayew werd afgekeurd omdat hij heel nipt buitenspel stond.

'Beslissingen vallen nu vaak kant van United op'

Lampard ergert zich ook regelmatig aan de VAR. "Het is verwarrend dat er soms héél duidelijke situaties niet goed worden ingeschat. Ik wil graag geloven dat elk team soms wordt bevoordeeld én benadeeld, maar we zitten nu in een periode waarin de beslissingen een paar keer de kant van Manchester United op zijn gevallen."

"Daarom moeten we zelf scherp zijn. Want we kunnen blijven discussiëren over VAR-beslissingen en of ze goed of fout zijn, maar als een speler zijn been uitsteekt of zijn voeten niet beweegt, dan riskeer je nou eenmaal een penalty. Met of zonder VAR."

De halve finale tussen Manchester United en Chelsea begint zondag om 19.00 uur op Wembley. Het andere duel voor een plek in de FA Cup-finale gaat tussen Arsenal en Manchester City en die wedstrijd wordt zaterdag (aftrap 20.45 uur) gespeeld.