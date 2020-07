De spelers van Leeds United kunnen amper geloven dat ze erin zijn geslaagd om de langgekoesterde promotiewens van de club uit te laten komen. 'The Peacocks' weten sinds vrijdagavond dat ze volgend seizoen na zestien jaar afwezigheid terugkeren in de Premier League.

Naaste belager West Bromwich Albion verloor verrassend met 2-1 bij Huddersfield Town in het Championship, waardoor koploper Leeds United niet meer uit de top twee van de ranglijst kan vallen. Daarmee is rechtstreekse promotie naar de Premier League een feit.

"Dit is ongelooflijk, het is nog niet helemaal bij me doorgedrongen", bekende aanvoerder Liam Cooper in gesprek met de BBC. "De fans, de spelers en de club hebben zoveel geleden. We zaten zestien jaar in het slop en nu gaan we terug naar de competitie waar we thuishoren."

De promotie maakt een einde aan een roerige periode voor Leeds United, dat in 2004 - slechts drie jaar na het bereiken van de halve finales van de Champions League - uit de Premier League degradeerde. In 2007 zakte de club zelfs terug naar de League One, waar Leeds pas drie jaar later weer uit kwam.

Fans van Leeds United kwamen vrijdagavond bijeen om de promotie te vieren. (Foto: Pro Shots)

Spelers prijzen invloed van manager Bielsa

Na vele moeizame jaren leefde Leeds United twee jaar geleden op dankzij de komst van manager Marcelo Bielsa, die in de zomer van 2018 werd aangesteld. Onder leiding van de oud-bondscoach van Argentinië en Chili bereikte Leeds vorig seizoen de play-offs, waarin Derby County te sterk bleek. Nu is de promotie alsnog een feit.

"De manager en de technische staf hebben een groot aandeel in dit succes", benadrukt middenvelder Kalvin Phillips. "Marcelo is de beste manager van de wereld en er is geen coach waar ik liever onder speel dan hij. Voor mij is hij de perfecte coach."

Aanvoerder Cooper vindt het mooi dat hij deel uitmaakt van het team dat historie schrijft. "Om deze club terug naar de Premier League te helpen, is ongelooflijk. We verdienen het ook, want we zijn dit seizoen gewoon het beste team. Nu willen we ook de landstitel veiligstellen en die beker omhoog houden."

Leeds United koestert op dit moment een voorsprong van vijf punten op nummer twee West Bromwich Albion en heeft bovendien een duel minder gespeeld. De ploeg van Bielsa mag zich zaterdag al kampioen noemen als nummer drie Brentford niet wint bij Stoke City.