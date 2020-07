Leeds United heeft zich vrijdag verzekerd van promotie van het Championship naar de Premier League. 'The Peacocks' waren zestien jaar geleden voor het laatst actief op het hoogste niveau in Engeland.

Leeds zag concurrent West Bromwich Albion vrijdag met 2-1 verliezen op bezoek bij Huddersfield Town, waardoor de ploeg niet meer buiten de top twee kan vallen. Zowel de kampioen als de nummer twee van het Championship promoveert rechtstreeks.

De ploeg van de flamboyante trainer Marcelo Bielsa gaat aan kop met 87 punten uit 44 wedstrijden, gevolgd door West Bromwich Albion (82 uit 45) en Brentford (81). Het Championship kent in totaal 46 speelrondes.

In de jaren negentig en begin deze eeuw was Leeds nog een grootmacht in Engeland. In 1992 pakte de club de laatste landstitel voor de invoering van de Premier League en in 2001 werd de halve finale van de Champions League bereikt.

Leeds zakte daarna echter ver weg. De formatie degradeerde in 2004 naar het Championship en in 2007 zelfs naar de League One. Leeds keerde in 2010 terug naar het Championship en beleefde daarin na vele magere jaren dit keer een topseizoen.

Bij Leeds staan de Nederlanders Pascal Struijk, Jay-Roy Grot en Ouasim Bouy onder contract. Onder anderen Jimmy Floyd Hasselbaink, Vurnon Anita en Robert Molenaar speelden in het verleden op Elland Road.