Inessa Kaagman zet haar loopbaan voort bij Brighton & Hove Albion. De Oranje-international komt over van Everton en tekende vrijdag een contract voor een jaar bij haar nieuwe club.

De 24-jarige Kaagman speelde de afgelopen twee seizoenen voor Everton, waar ze teamgenoot was van Kika van Es. In totaal kwam de middenvelder tot 31 duels in de Women's Super League, waarin ze vijf keer scoorde.

Bij Brighton komt Kaagman met Danique Kerkdijk ook een international van de Oranjevrouwen tegen. De verdediger is sinds afgelopen zomer actief voor de 'Seagulls'.

Coach Hope Powell van Brighton is blij met de komst van Kaagman. "Ik denk dat ze een grote aanwinst voor ons zal zijn", zegt zij op de website van de Engelse club. "Ze heeft veel ervaring in de Women's Super League en zal voor energie en extra scorend vermogen op het middenveld zorgen."

Voor haar periode bij Everton was Kaagman vijf seizoenen actief voor Ajax. Met de Amsterdamse ploeg werd de zesvoudig international, die vorig jaar tot de WK-selectie van de Oranjevrouwen behoorde, tweemaal landskampioen en tweemaal bekerwinnaar.

Brighton werd in het afgelopen Women's Super League-seizoen, dat werd stopgezet vanwege de coronacrisis, negende. Met Everton eindigde Kaagman als zesde.