André Schürrle heeft vrijdag zijn voetballoopbaan per direct beëindigd. De 57-voudig international van Duitsland is pas 29 jaar.

Schürrle beleefde het hoogtepunt van zijn carrière in 2014 op het WK van Brazilië. In de finale tegen Argentinië gaf hij de assist bij de winnende treffer van Mario Götze.

Sinds kort was Schürrle transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund afliep. De aanvaller werd dit seizoen verhuurd aan Spartak Moskou.

In een interview met Der Spiegel vertelt Schürrle dat hij het plezier is kwijtgeraakt en zich vaak eenzaam voelt. "Deze beslissing heeft lang bij mij gerijpt."

"De dieptepunten werden steeds dieper en de hoogtepunten steeds minder. In het voetbal moet je altijd een bepaalde rol spelen om te overleven. Ik heb daar geen zin meer in."

Schürrle met matchwinner Götze in de WK-finale van 2014. (Foto: Pro Shots)

Schürrle speelde in 2017 laatste interland

Schürrle debuteerde op zijn achttiende voor FSV Mainz in de Bundesliga en kwam vervolgens via Bayer Leverkusen bij het Engelse Chelsea terecht.

Na twee jaar keerde hij terug naar Duitsland om voor VfL Wolfsburg te spelen, waarna hij voor 30 miljoen euro naar Dortmund verkaste. Die club verhuurde hem aan Fulham en Spartak Moskou.

Op clubniveau speelde hij 288 competitieduels waarin hij 69 doelpunten maakte. In zijn 57 interlands was de aanvaller 22 keer trefzeker. Schürrle speelde zijn laatste interland in 2017.