ADO Den Haag heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Boy Kemper. De verdediger komt over van Ajax en tekent voor drie jaar bij de Eredivisie-club.

Kemper doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en trok in de zomer van 2016 naar Ajax, maar brak nooit door bij de Amsterdammers. De Noord-Hollander maakte één keer deel uit van de wedstrijdselectie, maar debuteerde nooit voor de hoofdmacht.

Tijdens zijn periode in Amsterdam was Kemper dan ook veroordeeld tot wedstrijden voor Jong Ajax. De voormalige jeugdinternational speelde in totaal 41 wedstrijden voor de formatie uit de Keuken Kampioen Divisie en droeg elf keer de aanvoerdersband. Hij stond nog tot medio 2021 onder contract bij Ajax.

"Boy is een strijder, veelzijdig en een échte verdediger die altijd alles geeft", zegt Martin Jol, hoofd van het technisch hart, op de site van ADO. "Het halen van spelers van de topclubs en hun beloftenploegen is vaker een goede zet gebleken. Daar moet je het soms van hebben. Je weet dat de basis dan goed is, en dat is bij Boy ook aan de orde."

Voor ADO is Kemper al de zesde aanwinst met het oog op volgend seizoen. De 21-jarige verdediger, die zowel als linksback als in het centrum van de defensie uit de voeten kan, heeft een goed gevoel bij zijn keuze voor de Hagenaren.

"Ik zie mezelf als een typische ADO Den Haag-speler", aldus Kemper. "Ik hou ervan om hard te werken en denk daarom dat ik hier uitstekend pas. Ik wil leveren wat hier verwacht wordt: volle bak gaan."

Boy Kemper tekent zijn driejarige contract bij ADO Den Haag. (Foto: ADO Den Haag)