De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag de hoop uitgesproken dat er in oktober weer supporters welkom kunnen zijn bij sportwedstrijden in Engeland.

Op dit moment zijn stadions in Groot-Brittannië nog gesloten voor publiek. Zo worden alle wedstrijden in de Premier League sinds de hervatting van de competitie in juni achter gesloten deuren afgewerkt, waardoor clubs veel inkomsten mislopen.

Vanaf 1 augustus wordt er in Engeland wel al getest met wedstrijden met (weinig) publiek. Vanzelfsprekend moet er altijd rekening worden gehouden met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Bij twee vriendschappelijke cricketwedstrijden, het WK snooker in Sheffield en een springruitersfestival wordt binnenkort getest met toeschouwers. Alleen als die pilots succesvol verlopen, is de terugkeer van publiek in stadions bespreekbaar.

In Nederland is het sinds deze maand al toegestaan om sportwedstrijden met publiek te organiseren, dus ook in de Eredivisie. De voetbalstadions zullen door de coronamaatregelen overigens voor slechts 20 tot 40 procent gevuld zijn.

Het Verenigd Koninkrijk is met bijna 300.000 besmettingen en meer dan 45.000 doden een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus.