Florentino Pérez heeft aangekondigd dat Real Madrid in de komende transferperiode geen grote bedragen gaat uitgeven. Volgens de voorzitter van de 'Koninklijke' is dat vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis niet verantwoord.

"De situatie is heel slecht", zei Pérez vrijdag op de Spaanse radiozender El Transistor. "We kunnen het niet maken om eerst aan mensen binnen de organisatie te vragen om salaris in te leveren en vervolgens een dure speler aan te trekken. Als deze periode voorbij is, kunnen we weer grote aankopen doen."

De kersverse landskampioen versterkte zich in januari, vlak voor de coronacrisis, overigens nog wel met de Braziliaan Reinier. De achttienjarige spelmaker kwam voor een bedrag van 30 miljoen euro over van Flamengo.

Door de uitspraken van Pérez lijkt het er niet op dat Donny van de Beek komende zomer naar Real verkast. De middenvelder van Ajax wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar de 'Koninklijke', die volgens De Telegraaf aanvankelijk wél wilde voldoen aan de vraagprijs van 50 miljoen euro.

Pérez zegt dat Ramos carrière zal afsluiten bij Real

Pérez liet zich donderdagavond ook al uit over de toekomst van Sergio Ramos bij de club. Het contract van de 34-jarige verdediger loopt in de zomer van 2021 af en beide partijen zal al enige tijd in onderhandeling over een nieuwe verbintenis.

"Ramos zal voor de rest van zijn leven bij Real Madrid blijven", was Pérez duidelijk in Spaanse media. "De supporters hoeven zich dus geen zorgen te maken. Ramos is een uitstekende leider. De spelersgroep is heel close en dat is volledig aan hem te danken."

Mede dankzij Ramos, die dit seizoen tot dusver liefst tien keer scoorde, kroonde Real zich donderdagavond door een 2-1-zege op Villarreal voor de 34e keer in de clubhistorie tot landskampioen. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2016/2017 dat de Madrilenen FC Barcelona aftroeven in de titelstrijd.

