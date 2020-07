Real Madrid-coach Zinédine Zidane kwam donderdagavond loftuitingen tekort voor zijn spelers na het veiligstellen van de titel in La Liga. De Fransman bevestigde nog maar eens zijn status als succescoach, maar bleef bescheiden na de bevrijdende 2-1-zege op Villarreal.

"Dit geeft een ontzettend goed gevoel, ik heb hier geen woorden voor. Wat de spelers hebben gedaan is indrukwekkend, zij zijn degenen die ervoor hebben gevochten in het veld", zei een euforische Zidane in Estadio Alfredo Di Stéfano volgens Marca.

Real maakt een wisselvallig seizoen door, maar sinds de hervatting van de competitie na de coronacrisis waren de Madrilenen ongenaakbaar. De ploeg van Zidane passeerde het kwakkelende Barcelona op de ranglijst en boekte tegen Villarreal de tiende zege op rij, genoeg om de 34e landstitel in de clubhistorie te veroveren.

Voor Zidane is het al zijn elfde prijs in de ruim 3,5 jaar die hij - verdeeld over twee periodes - coach is van Real. Hij won vanaf het seizoen 2015/2016 onder meer drie keer op rij de Champions League met de 'Koninklijke', maar de legendarische oud-middenvelder hecht verrassend genoeg meer waarde aan zijn tweede landstitel.

"De Champions League is de Champions League, maar deze landstitel maakt me gelukkiger, want La Liga is geweldig", aldus de 48-jarige Zidane. "Voor mij is dit een van mijn beste dagen als professional. Ik beschik over een team met indrukwekkende karakters en als ik ze zo blij zie, maakt mij dat ook heel gelukkig."

Real zag de voorsprong op naaste belager Barcelona oplopen tot zeven punten en sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen CD Leganés. De 'Koninklijke' richt zich daarna op de return tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League. Real moet een 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken.

Zinédine Zidane en aanvoerder Sergio Ramos met de beker. (Foto: Getty Images)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga