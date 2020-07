Crystal Palace-manager Roy Hodgson houdt er rekening mee dat hij aan het begin van volgend seizoen nog niet over Patrick van Aanholt kan beschikken. De Nederlander werd donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester United (0-2) op een brancard van het veld gedragen na een lelijke val.

Van Aanholt liep zijn blessure in de 78e minuut op bij de 0-2 van Anthony Martial, die na zijn rake schot doorgleed en de verdediger van Crystal Palace met zich meenam. Van Aanholt maakte een lelijke val en ontwrichtte daarbij zijn schouder. Hij werd per brancard en met een zuurstofmasker op van het veld gereden.

"Het is een vervelende blessure die hem voor een lange periode aan de kant houdt. Patrick moet nog een scan ondergaan en daarna worden de vervolgstappen bepaald", zei de 72-jarige Hodgson, die wel voor het ergste scenario vreest.

"Ik denk dat hij geopereerd moet worden, en dat is slecht nieuws voor ons. Patrick is belangrijk voor ons en had een goed seizoen. Hij heeft weinig duels gemist en toch moeten we volgend seizoen mogelijk zonder hem beginnen."

Hodgson vindt dat Crystal Palace benadeeld is

De 29-jarige Van Aanholt, die sinds januari 2017 voor Palace speelt en nog over een contract tot medio 2021 beschikt, speelde dit seizoen 29 van de eerste 36 wedstrijden. De tienvoudig Oranje-international kwam drie keer tot scoren en leverde drie assists.

Ook met Van Aanholt in het veld was Crystal Palace overigens niet opgewassen tegen United, dat volgens Hodgson niet mocht klagen over de arbitrage en de VAR. De voormalige bondscoach van Engeland vindt dat zijn ploeg een penalty had moeten krijgen toen Wilfried Zaha onderuit werd gehaald door Victor Lindelöf.

"We voelen ons wel benadeeld en vinden dat de VAR in had moeten grijpen, maar wat doe je eraan? Deze discussie blijft altijd. Ik weet zeker dat Ole Gunnar Solskjaer (manager United, red.) hier al heeft gezegd dat hij het geen overtreding vond. Zo gaat dat, het heeft geen zin om daar energie aan te verspillen", aldus Hodgson.

