Lionel Messi nam donderdagavond na de pijnlijke thuisnederlaag van FC Barcelona tegen Osasuna (1-2) geen blad voor zijn mond. De aanvoerder van de Catalanen, die de landstitel definitief naar Real Madrid zagen gaan, is kritisch op zijn ploeggenoten en vindt dat het tijd is voor verandering.

"De wedstrijd tegen Osasuna is tekenend voor ons hele seizoen. We zijn te zwak en te kwetsbaar", zei een furieuze Messi in Camp Nou tegen het Spaanse Movistar. "Het is niet normaal dat een ander team ons verslaat op basis van intensiteit en wil om te winnen. We moeten allemaal in de spiegel kijken."

FC Barcelona stond nog aan kop toen de competitie in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, maar sinds de hervatting in juni is de ploeg van trainer Quique Setién erg wisselvallig. Concurrent Real Madrid daarentegen won alle tien de wedstrijden en stelde donderdag de eerste landstitel sinds 2017 veilig.

"Wij zijn Barcelona en zouden elke wedstrijd moeten winnen. Real deed wat het moest doen na de hervatting van de competitie en wij hebben ze geholpen door punten te verspelen die we hadden moeten pakken", zei Messi, toen hem werd gevraagd of Real Madrid de terechte kampioen is.

Ook Lionel Messi kon een nederlaag van FC Barcelona niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

'Op deze manier gaan we niet door in de CL'

Waar de 'Koninklijke' donderdag met 2-1 van Villarreal won, ging Barcelona in blessuretijd onderuit tegen Osasuna. Messi had een kwartier na rust uit een vrije trap nog voor de gelijkmaker gezorgd, maar ook hij kon de zesde nederlaag van Barcelona dit seizoen niet voorkomen.

Barcelona zit nog in de Champions League en maakt dus nog kans op een prijs, maar Messi gelooft er op dit moment niet in dat zijn ploeg succesvol kan zijn in het miljoenenbal. "We waren niet goed genoeg om de titel in La Liga te verdedigen. Dus als we zo doorgaan, komen we echt niet verder in de Champions League."

"Er moet veel veranderd worden als we iets neer willen zetten", vervolgde de 33-jarige Argentijn. "Het is noodzakelijk dat iedereen kritisch naar zichzelf gaat kijken. We verloren de titel vanwege onze eigen tekortkomingen en niet vanwege de prestaties van Real Madrid."

FC Barcelona, dat de competitie zondag afsluit met een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés, speelt op 8 augustus in Camp Nou de return tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League. Het eerste duel in Napels eindigde in een 1-1-gelijkspel.

57 Toeterende Real Madrid-supporters vieren eerste titel sinds 2017

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga