Aanvoerder Sergio Ramos benadrukte donderdag na de kampioenswedstrijd tegen Villarreal (2-1) dat trainer Zinédine Zidane een heel grote rol heeft gespeeld in het succesvolle seizoen van Real Madrid.

"Zidane is de sleutel tot deze titel", zei de 34-jarige Ramos in een eerste reactie, nadat hij voor de vijfde keer kampioen was geworden met Real. "Hij is de kapitein van dit schip. Hij geeft ons allemaal heel veel vertrouwen en we voelen altijd dat hij ons volledig steunt."

De 48-jarige Zidane, die tussen 2001 en 2006 als speler actief was bij 'De Koninklijke', is sinds maart 2019 bezig aan zijn tweede periode als trainer van Real. Eerder zat hij tussen 2016 en 2018 op de bank bij de Madrilenen.

In totaal leidde de Fransman Real al naar elf prijzen: twee keer de titel, drie keer de Champions League, twee keer het WK voor clubs, twee keer de Europese super cup en twee keer de Spaanse super cup. Gemiddeld wint hij één prijs per negentien duels in Madrid.

"Laten we hopen dat iedereen zijn rol op waarde weet te schatten, hij is een unieke coach", stelde Ramos, die bijval kreeg van keeper Thibaut Courtois: "Zidane is heel belangrijk voor ons, hij maakt de plannen. Wij vertrouwen als spelers op hem en hij vertrouwt op ons."

Aanvoerder Sergio Ramos tilt de kampioensbeker omhoog. (Foto: Pro Shots)

'Het is een apart seizoen'

Real dankt de titel aan de ijzersterke reeks na de coronapauze. De Madrilenen hadden bij de hervatting van het seizoen in juni nog twee punten achterstand op koploper FC Barcelona, maar door tien zeges op rij heeft de kersverse kampioen nu met nog één duel te gaan zeven punten voorsprong op de aartsrivaal.

"Het is een apart seizoen", aldus Ramos. "Maar ons doel was duidelijk toen het seizoen hervat werd: we wilden elk duel winnen. We wilden alleen naar onszelf kijken, niet naar anderen."

"Het is heel erg moeilijk om elke wedstrijd te winnen, de ploeg verdient veel lof voor de tien zeges op rij. Dit is een beloning voor al ons harde werken."

