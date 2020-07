FC Barcelona heeft donderdag een nederlaag geleden bij de rentree van Frenkie de Jong. De Oranje-international, hersteld van een kuitblessure, verloor in blessuretijd van middenmoter Osasuna en zag aartsrivaal Real Madrid kampioen worden.

De Jong kwam in de 79e minuut, precies een maand nadat hij voor het laatst bij de wedstrijdselectie van trainer Quique Setién zat, binnen de lijnen voor Riqui Puig. Hij speelde als linkermiddenvelder.

Op dat moment stond het 1-1 in Camp Nou. Osasuna nam na een kwartier spelen brutaal de leiding via José Arnáiz, die met een hard en laag schot optimaal profiteerde van de defensieve wanorde bij Barcelona. De uittredend kampioen stelde daar in de eerste helft niets tegenover.

Pas na rust maakte Barcelona aanstalten om de zesde competitienederlaag van het seizoen af te wenden. Dat resulteerde al snel in de gelijkmaker van Lionel Messi, die een vrije trap van ruim 20 meter in de kruising krulde.

In de blessuretijd ging het alsnog helemaal mis voor de thuisploeg, die toen ook nog met een man meer speelde. Opnieuw lag het helemaal open in de achterhoede en was het voor Roberto Torres een koud kunstje om bij de tweede paal de winnende voor Osasuna binnen te glijden.

Het verlies tegen Osasuna is alweer de zesde competitienederlaag van Barcelona dit seizoen. De laatste keer dat de 26-voudig landskampioen zo vaak onderuitging was in het seizoen 2008/2009, toen Barça liefst negen keer zonder punten van het veld stapte.

Cucho Hernández baalt na de degradatie van zijn club Real Mallorca. (Foto: Getty Images)

Real Mallorca tweede degradant in La Liga

Real Mallorca is na twee seizoenen gedegradeerd uit La Liga. Na de 1-3-nederlaag bij Granada is het doek definitief gevallen voor de eilandbewoners, die nog wel op voorsprong kwamen. Daarmee is Mallorca na Espanyol de tweede degradant in La Liga.

Leganés mag zondag op de slotdag van de Spaanse competitie nog hopen op handhaving. De nummer achttien van de ranglijst greep bij Athletic Club de laatste strohalm door met 0-2 te winnen en verkleinde daarmee het gat met de veilige zeventiende plek naar één punt. Leganés treft in de laatste speelronde kampioen Real Madrid.

Jasper Cillessen stond na twee reservebeurten op rij weer onder de lat bij Valencia en boekte in eigen huis een 1-0-zege op het al gedegradeerde Espanyol. Kevin Gameiro was de matchwinner voor de nummer acht van La Liga met de enige treffer van de wedstrijd in de eerste helft.

