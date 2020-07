Manchester United heeft donderdag geen fout gemaakt in de strijd om een ticket voor de Champions League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won met 0-2 bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt zwaar geblesseerd uitviel. Ook Leicester City morste eerder op de avond geen punten in de thuiswedstrijd tegen Sheffield United.

Clubtopscorers Marcus Rashford en Anthony Martial namen Manchester United bij de hand op bezoek bij Crystal Palace. Rashford opende op slag van rust de score met een fraaie voetbeweging na een pass van Bruno Fernandes, waarna de spits tien minuten voor tijd ook nog Martial bediende voor de 0-2.

Bij die treffer raakte Van Aanholt ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn schouder. De linksback van Crystal Palace werd per ongeluk onderuit gegleden door Martial en moest met een brancard en zuurstofmasker van het veld gedragen worden. Het is nog niet duidelijk wat de ernst van de kwetsuur is.

Bij Manchester United maakte Fosu-Mensah de hele wedstrijd vol. De Nederlander speelde als linksback zijn eerste minuten bij de Engelse recordkampioen nadat hij in april een zware knieblessure opliep bij Fulham, dat hem huurde van United. Het was zijn eerste Premier League-duel voor United sinds 21 mei 2017 (thuis tegen Crystal Palace).

Dankzij de zege kwam Manchester United in punten gelijk met Leicester City, dat de vierde plaats in de Premier League in handen heeft. De nummer vier van de ranglijst plaatst zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League. Leicester heeft alleen een beter doelsaldo.

Patrick van Aanholt raakt zwaar geblesseerd aan zijn schouder bij de 0-2 van Anthony Martial. (Foto: Pro Shots)

Leicester City wint eindelijk weer

Na twee wedstrijden op rij zonder zege won Leicester City eerder op de avond eindelijk weer eens. De ploeg van manager Brendan Rodgers was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sheffield United.

Ayoze Pérez opende al in de eerste helft de score met een schuiver in de korte hoek. Na rust stond de paal de 24e competitietreffer van Jamie Vardy nog in de weg, maar de spits was met een assist bij de 2-0 van Demarai Gray tien minuten voor tijd alsnog van waarde voor het dominante Leicester City.

Voor Sheffield United betekende de nederlaag bij Leicester City een flinke knauw in de strijd om een ticket voor Europees voetbal. De ploeg van manager Chris Wilder, vorig jaar gepromoveerd naar het hoogste niveau, staat achtste, op één punt van nummer zeven Tottenham Hotspur. Als de FA Cup-winnaar zich via de competitie al plaatst voor Europees voetbal, krijgt ook de nummer zeven een Europees ticket.

Voor Aston Villa is het doek bijna gevallen. De ploeg van invaller Anwar El Ghazi zag in de slotfase Everton langszij komen (1-1), waardoor het gat met de veilige zeventiende plek drie punten is. Na donderdag zijn er nog twee speelrondes te spelen in de Premier League.

Doelpuntenmaker Ayoze Pérez krijgt de felicitaties na zijn openingstreffer voor Leicester City thuis tegen Sheffield United. (Foto: Pro Shots)