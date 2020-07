Leicester City blijft in de race om een ticket voor de Champions League. Na twee wedstrijden op rij zonder zege won de ploeg van manager Brendan Rodgers in eigen huis van Sheffield United: 2-0.

Ayoze Pérez opende al in de eerste helft de score. De 26-jarige Spanjaard was in de 29e minuut het eindstation van een vloeiende aanval, waarna hij met zijn rechter de korte hoek vond.

Na rust stond de paal de 24e competitietreffer van Jamie Vardy nog in de weg, maar de spits was met een assist bij de 2-0 van Demarai Gray tien minuten voor tijd alsnog van waarde voor het dominante Leicester City. Gray schoof de bal tegendraads in de verre hoek.

Door de zege handhaaft Leicester City zich op de vierde plaats in de Premier League, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. De landskampioen van 2016, die de laatste twee competitieduels niet won van Bournemouth (4-1-nederlaag) en Arsenal (1-1), staat drie punten voor op nummer vijf Manchester United, dat donderdagavond nog in actie komt tegen Crystal Palace.

Voor Sheffield United betekende de nederlaag bij Leicester City een flinke knauw in de strijd om een ticket voor Europees voetbal. De ploeg van manager Chris Wilder, vorig jaar gepromoveerd naar het hoogste niveau, staat achtste, op één punt van nummer zeven Tottenham Hotspur. Als de FA Cup-winnaar zich via de competitie al plaatst voor Europees voetbal, krijgt ook de nummer zeven een Europees ticket.

Voor Aston Villa is het doek bijna gevallen. De ploeg van invaller Anwar El Ghazi zag in de slotfase Everton langszij komen (1-1), waardoor het gat met de veilige zeventiende plek drie punten is. Na donderdag zijn er nog twee speelrondes te spelen in de Premier League.

