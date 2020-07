La Liga ·

Over een halfuur wordt de voorlaatste speelronde in Spanje afgewerkt. Bij een zege van Real Madrid of puntenverlies van Barcelona, is de 'Koninklijke' hoe dan ook kampioen. Dit is de stand aan kop van La Liga.



1. Real Madrid 36-83 (66-22)

2. FC Barcelona 36-79 (80-36)

3. Atlético Madrid 36-66 (48-26)

4. Sevilla 36-66 (53-34)