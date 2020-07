La Liga 路

83' GOAL Villareal! 2-1



Denkt Real Madrid er al te zijn? Villareal komt via Vicente Iborra terug tot 2-1. De lange middenvelder kopt een hoge voorzet schitterend voorbij Thibaut Courtois in de verre hoek. Het is pas de vierde tegentreffer voor Real sinds de hervatting, en tevens een herinnering dat de buit nog niet volledig binnen is.