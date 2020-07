Kik Pierie speelt komend seizoen op huurbasis bij FC Twente. Ajax verhuurt de verdediger, die maandag twintig wordt, zodat hij speeltijd kan krijgen in de Eredivisie.

"Ik ben ontzettend blij dat ik komend seizoen voor FC Twente mag uitkomen", zegt Pierie donderdag op de site van de Tukkers. "Ik hoop dat ik hier een goed seizoen speel en iets kan betekenen voor de ploeg."

De in Boston geboren international van Oranje Onder-20 stapte vorig jaar voor zo'n 5 miljoen euro over van sc Heerenveen naar Ajax. Hij speelde vorig seizoen 22 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden voor Jong Ajax en debuteerde nog niet in het eerste elftal van de Amsterdammers.

Namens sc Heerenveen kwam Pierie, die bij Ajax nog een contract tot medio 2024 heeft, al wel tot 62 duels in de Eredivisie. Bij FC Twente is hij na Gijs Smal (FC Volendam), Nathan Markelo (op huurbasis van Everton), Václav Cerny (op huurbasis van FC Utrecht) de vierde aanwinst voor komend seizoen.

"Kik heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al meer dan tachtig wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld", zegt technisch directeur Jan Streuer. "Bij FC Twente wil hij weer op het hoogste niveau, in de Eredivisie, acteren. We krijgen met zijn komst in de verdediging de zaakjes al aardig ingevuld."