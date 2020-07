Jaap Stam heeft donderdag zijn eerste zege als trainer van FC Cincinnati geboekt. De ploeg van de Nederlander won zijn tweede duel bij het MLS is Back Tournament door het Atlanta United van Frank de Boer te verslaan: 0-1.

Atlanta United speelde in Orlando vanaf de 26e minuut met tien man, omdat de Ier Jake Mulraney zijn tweede gele kaart kreeg voor het vasthouden van de doorgebroken rechtsback Joseph-Claude Gyau.

De ploeg van De Boer leek ondanks het ondertal toch op voorsprong te komen toen FC Cincinnati-verdediger Maikel van der Werff in de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft een stevige overtreding maakte op de Argentijn Ezequiel Barco. Scheidsrechter Victor Rivas gaf een penalty, maar de VAR draaide die beslissing terug vanwege buitenspel eerder in de aanval.

Na rust moest Van der Werff gewisseld worden vanwege een blessure. Jürgen Locadia en Siem de Jong ontbraken wegens blessures in de ploeg van Stam.

Een kwartier voor tijd pakte FC Cincinnati vrijwel uit het niets toch de zege. De pas negentienjarige Frankie Amaya krulde de bal van een meter of 25 fraai langs Atlanta-keeper Brad Guzan voor zijn eerste goal als prof.

Atlanta United eindigde het duel zelfs met negen man. JJ Williams moest diep in de blessuretijd na ingrijpen van de VAR met rood vertrekken vanwege natrappen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de enige goal van de wedstrijd te bekijken.

Atlanta United bijna uitgeschakeld

FC Cincinnati en Atlanta United begonnen het MLS is Back Tournament afgelopen zaterdag beide met een nederlaag. Stam verloor bij zijn debuut op de bank bij Cincinnati met 0-4 van Columbus Crew en het elftal van De Boer was niet opgewassen tegen New York Red Bulls: 0-1.

Atlanta United is door de nederlaag dicht bij uitschakeling bij het MLS-toernooi. De ploeg sluit de groepsfase dinsdag af met een wedstrijd tegen Columbus Crew. FC Cincinnati speelt een dag later tegen New York Red Bulls. De top twee uit de zes poules en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales.