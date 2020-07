Ajax heeft donderdag de komst van Mohammed Kudus afgerond. De negentienjarige aanvaller komt naar verluidt voor 9 miljoen euro over van het Deense FC Nordsjaelland en tekent een contract voor vijf jaar in Amsterdam.

Donderdag doorstond Kudus de medische keuring in Amsterdam, waarna hij zijn handtekening zette onder het contract. De tweevoudig international van Ghana (één goal) gaat met rugnummer 20 spelen.

Kudus, die begin augustus zijn twintigste verjaardag viert, brak afgelopen seizoen door bij FC Nordsjaelland. De aanvaller, die op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kan, maakte elf doelpunten in 27 officiële wedstrijden bij de Deense club.

Vanwege de naderende transfer naar Ajax werd hij in de laatste twee wedstrijden in de kampioenspoule van de Deense Superliga buiten de selectie gelaten. Nordsjaelland eindigde op de zesde plaats.

"Ajax is een heel bijzondere club met een heel bijzondere cultuur", zegt Kudus op de site van Nordsjaelland. "Ik kijk er ontzettend naar uit om me verder te ontwikkelen en mijn droom na te jagen bij Ajax."

Kudus derde versterking voor Ajax deze zomer

Kudus is de derde versterking voor Ajax. De Amsterdammers namen eerder aanvaller Antony voor 15,75 miljoen euro over van het Braziliaanse São Paulo en pikten doelman Maarten Stekelenburg transfervrij op bij Everton. Stekelenburg speelde al van 2002 tot 2011 bij Ajax.

Ajax is al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt in aanloop naar de Eredivisie-start in het weekend van 12 en 13 september oefenwedstrijden tegen RKC Waalwijk (8 augustus), FC Utrecht (13 augustus) en Red Bull Salzburg (22 augustus). Van 15 tot en met 22 augustus staat een trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel gepland.