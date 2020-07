Tottenham Hotspur-manager José Mourinho heeft woensdag geïrriteerd gereageerd op vragen over de reservebeurt van Steven Bergwijn in de uitwedstrijd tegen Newcastle United (1-3-zege). De Oranje-international begon voor de tweede wedstrijd op rij op de bank bij de club uit Londen.

Na de 1-1 van Newcastle United in de 56e minuut bracht Mourinho Bergwijn alsnog in, waarna de van PSV overgenomen aanvaller drie minuten later met een assist bij de 1-2 van Harry Kane direct van waarde was voor de nummer zeven van de Premier League.

"Deze vraag stel je altijd aan mij en niet aan Frank Lampard, Jürgen Klopp of Josep Guardiola, trainers van grote clubs met geweldige spelers", antwoordde een kribbige Mourinho op de vraag van een Sky Sports-verslaggever wat Bergwijn moet doen om weer in de basis te komen.

"Het lijkt erop dat ik de enige trainer ben die vijftien spelers kan opstellen. Of dat ik de enige man ben die niet het recht heeft om goede spelers op de bank te zetten. Als Bergwijn vandaag gestart zou zijn, zou je vragen wat Lucas Moura of Son Heung-min moet doen om in de basis te komen."

"Ze hoeven niks extra's te doen. Ze moeten teamspelers worden. En teamspelers kunnen in de basis beginnen, op de reservebank zitten, een half uur invallen of één minuut spelen."

'Bergwijn hoeft niets anders te doen, hij is al een teamspeler'

Bergwijn begon vorige week donderdag in de uitwedstrijd tegen Bournemouth (0-0) voor het laatst in de basis bij Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller werd in de rust na een onzichtbare eerste helft gewisseld en moest sindsdien plaatsnemen op de bank. Zondag tegen Arsenal mocht hij pas in de 81e minuut invallen.

"Bergwijn hoeft niets anders te doen, hij is al een teamspeler", aldus Mourinho. "Hij speelt voor Tottenham, en als Tottenham zich wil meten met de beste clubs, kan Tottenham niet alleen elf goede spelers hebben. We zullen er meer moeten hebben, en die zullen ook op de bank moeten plaatsnemen."

Tottenham Hotspur is nog altijd in de race om een ticket voor Europees voetbal. De Londenaren, die vorig jaar nog de Champions League-finale verloren van Liverpool, hebben een achterstand van één punt op nummer zes Wolverhampton Wanderers.

De zesde plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Alleen als de winnaar van de FA Cup zich ook via de competitie plaatst voor Europees voetbal, is ook de nummer zeven van Europa League-voetbal. Er zijn na donderdag nog twee speelrondes te spelen in de Premier League.

