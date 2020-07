De Coöperatie Eerste Divisie heeft donderdag bekendgemaakt dat de samenwerking met sponsor Keuken Kampioen voor onbepaalde tijd is verlengd. Het Nederlandse keukenbedrijf blijft daardoor voorlopig ook de naamgever van de competitie.

De Eerste Divisie draagt sinds juli 2018 de naam van sponsor Keuken Kampioen. In de twaalf jaar daarvoor ging de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland door het leven als de Jupiler League. De Eerste Divisie heette in het verleden ook Toto-Divisie (1990-2001) en Gouden Gids Divisie (2001-2006).

"Dit geeft een enorm positief signaal af aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie", zegt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie, doelend op de financiële weerslag die de coronacrisis heeft gehad op de clubs in het betaald voetbal.

"Op dit moment zijn sponsorships belangrijker dan ooit voor het betaalde voetbal. Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat een sponsorcontract van dit formaat wordt verlengd. Een verlenging voor onbepaalde tijd is zelfs uniek in het voetbal."

Het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen werd in maart gestaakt vanwege de coronacrisis en kon niet meer afgemaakt worden, waardoor clubs veel inkomsten misliepen. De nieuwe competitie begint op vrijdag 28 augustus.