Arsenal-manager Mikel Arteta heeft nog maar eens benadrukt dat hij volgend seizoen een betere selectie nodig heeft om mee te kunnen doen in de top van de Premier League. De Spanjaard hoopt dan ook dat de clubleiding deze zomer niet bang is om de portemonnee te trekken voor nieuwe spelers.

"Ik weet niet of wij de financiële middelen hebben die nodig zijn en dat baart me wel zorgen", zei Arteta woensdagavond na de 2-1-overwinning op Liverpool bij Sky Sports. "Er bestaat geen magie. We hebben echt spelers met kwaliteit nodig en de selectie moet breder om mee te kunnen met de rest. Dat is de uitdaging."

Arteta hoopt met een aantal versterkingen te voorkomen dat Arsenal straks opnieuw een moeizaam seizoen wacht. De voormalige assistent van Josep Guardiola volgde eind 2019 de ontslagen Unai Emery op bij 'The Gunners', die op dit moment de teleurstellende negende plek op de ranglijst bezetten.

De knappe overwinning van woensdag op de ongenaakbare kampioen Liverpool doet volgens Arteta geen recht aan de realiteit. "Als je kijkt naar de verschillen tussen de twee teams, zie je een enorm gat. Dat kunnen we op veel vlakken niet dichten in twee maanden", benadrukt de voormalige middenvelder.

"Als we het over energie, inzet en strijd hebben, denk ik dat Liverpool en Arsenal nu wel gelijk zijn. Dat was hiervoor niet zo, dus ik ben daar heel trots op. De rest heeft tijd nodig, maar het begin is er. Mijn boodschap naar de spelers is dan ook wat we echt iets kunnen creëren met z'n allen."

Hoewel Arsenal op de negende plek staat, maakt de dertienvoudig kampioen van Engeland nog wel kans op Europees voetbal. De nummer zeven van Engeland, op dit moment Tottenham Hotspur, gaat de voorronde van de Europa League in als de winnaar van de FA Cup via de competitie een Europees ticket pakt. Arsenal zit zelf overigens ook nog in de halve finales van het bekertoernooi.

Stand in subtop Premier League 4. Leicester City 35-59

5. Manchester United 35-59

6. Wolverhampton Wanderers 36-56

7. Tottenham Hotspur 36-55

8. Sheffield United 35-54

9. Arsenal 36-53

