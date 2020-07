Virgil van Dijk heeft woensdagavond de schuld op zich genomen voor de 2-1-nederlaag van Liverpool bij Arsenal. Mede door een blunder van de Oranje-aanvoerder ging de kampioen van Engeland voor de tweede keer deze maand onderuit.

Van Dijk werd na een half uur spelen in de buurt van zijn eigen strafschopgebied onder druk gezet door Reiss Nelson en liet zich eenvoudig aftroeven door de jonge Arsenal-aanvaller. De Nederlander dacht tevergeefs aan een overtreding, waarna Alexandre Lacazette doelman Alisson omspeelde en de 1-1 aantekende.

"Tot dat doelpunt ging het juist heel goed en hadden we zelfs de overtuiging dat we eenvoudig konden winnen", zei een teleurgestelde Van Dijk bij Sky Sports. "Helaas was ik degene die in de fout ging, dus het is mijn schuld. Ik neem die verantwoordelijkheid als een man."

Het bleef overigens niet bij de fout van Van Dijk, want ruim tien minuten na de 1-1 ging ook ploeggenoot Alisson de fout in door de bal zo in de voeten van Lacazette te spelen. De Fransman bediende dit keer Nelson en die schoot raak in de verre hoek.

Virgil van Dijk liet zich eenvoudig aftroeven. (Foto: Pro Shots)

'Soms ben je de held en soms de slechterik'

Volgens Van Dijk was het verlies in het Emirates Stadium dan ook volkomen onnodig. "We gaven de doelpunten weg als cadeautjes en dan krijg je ook wat je verdient. Voor de eerste tegentreffer domineerden we de wedstrijd, maar als je op deze manier twee goals weggeeft, is het natuurlijk moeilijk om weer terug te komen."

De nipte nederlaag in Londen doet Liverpool overigens weinig pijn, want de ploeg van manager Jürgen Klopp stelde enkele weken geleden al de landstitel veilig. De kersverse kampioen krijgt volgende week woensdag voor het thuisduel met Chelsea een speciale huldiging om de eerste titel sinds 1990 te vieren.

"Dat wordt voor mij een droom die uitkomt", zegt de 29-jarige Van Dijk. "Nu zit ik vooral nog met de nederlaag tegen Arsenal in mijn hoofd, maar dat is ook het leven van een voetballer. Soms win je en ben je de held en soms word je als de slechterik gezien. We moeten niet vergeten dat we al een fantastisch seizoen hebben gehad."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League