Juventus heeft woensdag in de Serie A punten verspeeld in de jacht op de titel. De formatie kwam op bezoek bij Sassuolo niet verder dan 3-3 en daar mocht 'Juve' eigenlijk nog blij mee zijn. In Portugal kroonde FC Porto zich voor de 29e keer tot landskampioen.

De koploper leek een eenvoudige avond tegemoet te gaan, nadat het na twaalf minuten al 0-2 stond dankzij Danilo en Gonzalo Higuaín. Oud-sc-Heerenveen-speler Filip Djuricic zorgde na een half uur echter voor 1-2, waarna Sassuolo na rust twee keer toesloeg via Domenico Berardi en Francesco Caputo.

Alex Sandro kopte de 'Oude Dame' op gelijke hoogte, maar het was daarna vooral Sassuolo dat aanspraak op de zege maakte. De kansen waren echter niet besteed aan de middenmoter.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij Juventus, al zag het daar lang niet naar uit. De Oranje-international greep in de eerste helft enkele keren naar zijn al langer gekwetste schouder, maar verbeet de pijn.

Atalanta is nu de naaste belager van Juventus, want Lazio verspeelde twee punten tegen Udinese: 0-0. De ploeg uit Bergamo heeft zeven punten minder dan de koploper, Lazio acht.

Justin Kluivert zag vanaf de bank AS Roma met 2-1 winnen van Hellas Verona. Die ploeg verstevigde daarmee de vijfde plek.

AC Milan viert de zege op Parma. (Foto: Pro Shots)

Milan op gelijke hoogte met Napoli

AC Milan zette een grote stap naar een ticket voor de Europa League door met 3-1 te winnen van Parma. Napoli speelde gelijk tegen Bologna. Milan en Napoli hebben met nog vijf duels te spelen 53 punten, maar Napoli heeft een beter doelsaldo. Die ploeg staat daardoor zesde, één positie boven Milan.

Als winnaar van de Coppa Italia heeft Napoli al recht op een plek in de groepsfase van de Europa League, waardoor de zevende plek voor Milan voldoende kan zijn.

Milan ging tegen middenmoter Parma met een achterstand de rust in, maar wist dankzij doelpunten van Franck Kessié, Alessio Romagnoli en Hakan Calhanoglu alsnog te winnen.

Napoli kwam op bezoek bij Bologna, waar Mitchell Dijks en Stefano Denswil invielen, al na zeven minuten op voorsprong. Kostas Manolas was daar verantwoordelijk voor. Tien minuten voor tijd maakte Musa Barrow gelijk.

Sampdoria lijkt zich met een 3-0-zege op Cagliari zo goed als veilig te hebben gespeeld. De voorsprong op nummer achttien Lecce is nu negen punten.

Porto viert de openingstreffer van Danilo Pereira. (Foto: Pro Shots)

Porto voor 29e keer kampioen

FC Porto pakte in Portugal de 29e landstitel in de historie. De formatie won met 2-0 van Sporting CP en is met nog twee duels te spelen niet meer in te halen door nummer twee Benfica.

Porto had meer dan een uur nodig om de score te openen, maar via voormalig Roda JC-speler Danilo Pereira lukte dat. In de slotfase maakte Moussa Marega het feest compleet door de 2-0 binnen te schieten.

Het is voor de ploeg van trainer Sergio Conceição de eerste landstitel sinds het seizoen 2017/2018. Vorig seizoen ging de titel naar Benfica.