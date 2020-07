Tottenham Hotspur heeft woensdag geen schade opgelopen in de strijd om Europees voetbal in de Premier League. De 'Spurs' wonnen mede dankzij een assist van Steven Bergwijn met 1-3 op bezoek bij Newcastle United.

Tottenham had het niet makkelijk en stond na een uur nog op 1-1. Heung-Min Son zorgde voor 0-1 met een geniepige schuiver en Matt Ritchie voor de 1-1 met een kiezelhard schot, waar een fout aan vooraf ging van Serge Aurier, die speelde ondanks dat zijn broer maandag werd doodgeschoten in Parijs.

De ploeg van manager José Mourinho liep in het laatste half uur alsnog uit naar 1-3 door twee kopballen van Harry Kane, die zodoende zijn 200e en 201e goal maakte voor Tottenham. Bergwijn, die meteen na de 1-1 inviel, leverde met een ragfijne voorzet de assist bij de 1-2.

Door de zege heeft Tottenham als nummer zeven met nog twee speelrondes te gaan één punt achterstand op nummer zes Wolverhampton Wanderers en vier punten op nummer vier Leicester City. De top vier gaat de Champions League in en de nummers vijf en zes de Europa League.

Wolverhampton verspeelt dure punten

Wolverhampton verspeelde heel dure punten bij Burnley (1-1). De 'Wolves' kwamen een kwartier voor tijd op 0-1 door een volley van Raul Jimenez, maar in de blessuretijd moesten ze alsnog de gelijkmaker slikken na een strafschop van Chris Wood.

Manchester City gaf de succesvolle week een passend vervolg. De 'Citizens', die maandag ontsnapten aan uitsluiting voor de Europese toernooien, waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor AFC Bournemouth.

Met een veredeld B-elftal stond City halverwege op 2-0 door doelpunten van David Silva (vrije trap) en Gabriel Jesus (fraaie individuele actie), waarna het vlak voor tijd nog 2-1 werd dankzij een treffer van David Brooks (intikker).

City heeft in de competitie niets meer om voor te strijden. De onttroonde kampioen is al verzekerd van de tweede plaats en kan zich dus volledig focussen op het restant van de FA Cup later deze maand en de Champions League in augustus.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League