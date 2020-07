Coach Zinédine Zidane van Real Madrid heeft woensdag kribbig gereageerd op vragen over de toekomst van Gareth Bale bij de club. De Fransman liet duidelijk merken in aanloop naar de kampioenswedstrijd van donderdag geen trek te hebben in relletjes.

"Wat een vraag", verzuchtte de coach, nadat hem gevraagd werd of Bale nog wel toekomst in Madrid heeft. "Gareth is één van ons. Jullie proberen ons uit elkaar te drijven, maar dat gaat jullie niet lukken. We willen allemaal hetzelfde en dat geldt ook voor James Rodríguez."

Net als Bale heeft de Colombiaan bij de 'Koninklijke' weinig zicht op speelminuten. Waar Bale sinds de hervatting na de coronaonderbreking nog weleens in actie komt, heeft Rodríguez op eigen verzoek niet meer gespeeld.

De afgelopen vijf duels bleef ook Bale zonder speelminuten, al betekende dat niet dat de Welshman buiten beeld bleef. Zo werd hij tijdens het duel met Alaves opgepikt door de camera's, nadat hij op de tribune zijn gezichtsmasker over zijn ogen had getrokken en deed alsof hij sliep.

Gareth Bale valt vooral op door zijn gedrag op de tribune. (Foto: Pro Shots)

'Denk dat fans trots zijn'

Zidane wilde het woensdag niet over dat soort incidenten hebben. Liever keek hij vooruit op de wedstrijd van donderdag tegen Villarreal (aftrap 21.00 uur). Bij een zege is Real voor de 34e keer landskampioen.

"Daar richten we al onze energie op", zei Zidane. "We doen het voor onze fans, die nu niet bij onze wedstrijden kunnen zijn. Ik denk dat ze trots op het team zijn." Mocht Real winnen, dan wordt de titel vanwege het coronavirus hoe dan ook niet in de binnenstad gevierd.

Sinds de hervatting heeft Real niet meer verloren en is de achterstand op FC Barcelona omgebogen in een voorsprong. Zidane zag al aankomen dat het goed zou komen. "De spelers waren scherp en wilden echt iets laten zien. Ze hebben regelmatig extra getraind en voor zichzelf gewerkt. Dat zegt alles over dit team."

