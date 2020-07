Ellen Jansen kiest na twaalf jaar in de Eredivisie actief te zijn geweest voor een buitenlands avontuur. De 27-jarige aanvaller verruilt Ajax per direct voor Valencia.

Jansen tekent een contract voor twee jaar bij Valencia. Ze beschikte bij Ajax over een aflopende verbintenis en gaf de directie te kennen die niet te willen verlengen.

De spits werd in de zomer van 2018 door Ajax overgenomen van FC Twente. Ze greep bij de Amsterdammers twee keer naast de landstitel, maar ze won in 2019 wel de KNVB-beker.

Jansen debuteerde al in 2008 in het profvoetbal bij FC Twente. Ze kende een zeer succesvolle tijd in Enschede met onder meer vijf landstitels en twee KNVB-bekers.

De Overijsselse speelde tot dusver zestien interlands bij de Oranjevrouwen. Ze maakte vorig jaar deel uit van de selectie die tweede werd op het WK in Frankrijk, maar ze kwam niet in actie op dat toernooi.

Bij Valencia, dat afgelopen seizoen als voorlaatste eindigde in de Primera División, speelde tot voor kort Mandy van den Berg. Zij keert deze zomer terug in de Eredivisie bij PSV.