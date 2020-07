Clubs en landen mogen ook volgend seizoen vijf keer wisselen in officiële wedstrijden. De regel, die eerder dit seizoen werd ingevoerd vanwege de coronacrisis, is door spelregelcommissie IFAB en de FIFA met een jaar verlengd, meldt de internationale voetbalbond woensdag.

Dat betekent dat bij alle officiële nationale en internationale wedstrijden vijf wissels mogen worden toegepast, ook op het EK dat naar de zomer van 2021 is verschoven. De regel wordt momenteel al toegepast in onder meer de Premier League, Serie A en La Liga.

De reden voor de verlenging van de tijdelijke spelregel is dat veel competities relatief kort stilliggen in de zomer. Daardoor hebben spelers minder tijd om te herstellen voor het nieuwe seizoen. Ook eindigt het volgende seizoen in veel gevallen later.

Er wordt verder geen aanpassing gedaan aan de eerder dit jaar ingevoerde regels. Teams hebben nog altijd drie wisselmomenten als de wedstrijd bezig is, om zo de snelheid in de wedstrijd te houden. Ook mag er in de rust worden gewisseld.

De FIFA meldt dat nationale bonden niet verplicht zijn om de aanpassing in de spelregels op te volgen. Die beslissing ligt uiteindelijk bij de bonden zelf. De KNVB zal dus nog een besluit moeten nemen over de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.