Ajax heeft zich versterkt met Mohammed Kudus, zo melden verschillende Nederlandse media woensdag. De Amsterdammers nemen de negentienjarige Ghanese aanvaller voor naar verluidt ruim 9 miljoen euro over van FC Nordsjaelland.

Volgens De Telegraaf, VI en het AD tekent Kudus als hij de medische keuring doorstaat een contract voor vijf jaar tot medio 2025. Ajax zou met de komst van het talent topclubs als Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur hebben afgetroefd.

Kudus beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Nordsjaelland. Hij maakte twaalf doelpunten in 28 officiële wedstrijden. Hij werd door de Deense club in de laatste twee duels van de play-offs om de landstitel aan de kant gehouden vanwege een naderende transfer.

De behendige dribbelaar, die op alle aanvallende posities uit de voeten kan, debuteerde in 2018 in het profvoetbal bij Nordsjaelland, waarvoor hij in totaal veertien keer scoorde in 57 wedstrijden. Hij speelde ook al twee interlands voor Ghana en was daarin eenmaal trefzeker.

Kudus is de derde aanwinst van Ajax. De recordkampioen van Nederland haalde eerder aanvaller Anthony voor 15,75 miljoen euro van São Paulo en doelman Maarten Stekelenburg transfervrij van Everton. Ajax zou ook interesse hebben in middenvelder Pierre-Emile Højbjerg van Southampton.

Ajax is al in voorbereiding op komend seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag oefent in aanloop naar de start van de Eredivisie in het weekend van 12 en 13 september in elk geval tegen RKC Waalwijk (8 augustus), FC Utrecht (13 augustus) en Red Bull Salzburg (22 augustus).