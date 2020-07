Bij het WK voetbal van 2022 in Qatar zullen er gedurende de gehele groepsfase vier wedstrijden per dag worden gespeeld. Dat is nodig omdat het toernooi in de winter zal worden afgewerkt in een relatief kort tijdsbestek.

De duels in de groepsfase, die slechts twaalf dagen zal duren, zullen gespeeld worden om 11.00, 14.00, 17.00 en 20.00 uur Nederlandse tijd. In de winter is het in Qatar twee uur later dan in Nederland, dus de laatste wedstrijd zal pas rond middernacht lokale tijd klaar zijn.

Het WK begint op 21 november 2022 met de openingswedstrijd in het Al Bayt-stadion, waar plaats is voor 60.000 fans. De finale is op 18 december in het Lusail-stadion (capaciteit: 80.000).

De FIFA zal pas na de loting in maart of april 2022 bepalen waar de verschillende groepsduels worden gespeeld, zodat de bond beter rekening kan houden met de verschillende tijdzones van de deelnemende landen.

Bij het WK in Qatar zullen acht stadions gebruikt worden, die allemaal dicht bij elkaar liggen. Volgens Nasser Al Khater, de CEO van het organisatiecomité, zijn ruim 85 procent van de werkzaamheden al afgerond.

Het mondiale toernooi is normaal in de zomer, maar vanwege de hitte in Qatar is het WK van 2022 verplaatst naar de winter. De toekenning van het evenement aan het oliestaatje is ook omstreden omdat gastarbeiders volgens organisaties als Amnesty International vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten werken aan de stadions.