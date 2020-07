Real Madrid heeft donderdag aan een overwinning op Villarreal genoeg om voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 landskampioen te worden. Commentator Sierd de Vos, die La Liga namens Ziggo Sport op de voet volgt, en journalist Manuel de Juan van de Spaanse krant AS over het succes van de 'Koninklijke'. "Zinédine Zidane is niet de beste coach ter wereld, maar wel de beste voor Real."

Tijdens de wedstrijdloze lente leek niks er nog op te wijzen dat Real Madrid kampioen zou worden. FC Barcelona stond 'gewoon' aan kop en Real was te wisselvallig, maar na de hervatting van de competitie waren de rollen omgedraaid. De ploeg van succescoach Zidane won in juni en juli alle wedstrijden, terwijl Barcelona meerdere steken liet vallen.

"Real heeft in de persoon van Gregory Dupont de op een na beste conditietrainer van La Liga", zegt De Vos direct als hij het verschil tussen het Real van vóór en na de coronacrisis moet samenvatten. "Hij heeft tijdens de competitiestop een gedisciplineerd programma opgesteld voor de spelers, waardoor ze bij de herstart fit waren."

"Real oogde zo fris als een hoentje. FC Barcelona daarentegen lijkt het conditionele aspect veel minder serieus te hebben genomen. In de eerste vijf duels na de hervatting zag je dat Barcelona na zeventig minuten op was en Real uitblonk in fysieke kracht en uithoudingsvermogen. Dat contrast is heel belangrijk geweest."

Door de fraaie reeks van Real en de (sportieve en bestuurlijke) onrust bij Barcelona is het gat tussen de Madrilenen en de Catalanen inmiddels vier punten. Aangezien er nog maar twee speelronden worden afgewerkt, lijkt niets de tweede landstitel en de in totaal elfde prijs van Zidane als coach van Real Madrid nog in de weg te staan.

Real Madrid is sinds de hervatting van de competitie nog foutloos. (Foto: Pro Shots)

'Voor veel Real-speler was Zidane een idool'

De 48-jarige Fransman bevestigt dit seizoen nog maar eens zijn status als succescoach, al is er over zijn werkwijze weinig bekend. Volgens De Vos weet de legendarische oud-middenvelder, die in zijn eerste periode als trainer van Real drie keer de Champions League won, precies hoe hij met zijn spelers om moet gaan.

"Hij wordt in Spanje niet beschouwd als meestertacticus - zijn assistent-trainer David Benotti bepaalt voor een groot deel de tactiek - maar hij straalt wel wat uit. Zidane heeft natuurlijk alles meegemaakt in zijn carrière en weet als oud-speler hoe je bepaalde jongens het comfort kan geven om alles te willen geven", aldus De Vos.

AS-journalist en Real-watcher De Juan sluit zich daar voor een groot deel bij aan. "Veel spelers bij Real hebben Zidane als idool gehad en dat geeft hem natuurlijk een stukje macht als coach. Daarnaast zie je dat trainers die in het verleden succesvol zijn geweest in Madrid, qua stijl ook erg op hem lijken."

"Zidane is een stille coach, die wel veel praat als het moet en liever op die manier een probleem oplost dan door straffen uit te delen. Een beetje zoals Vicente Del Bosque en Carlo Ancelotti. Hij is misschien niet de beste coach ter wereld, maar op dit moment wel de beste coach voor Real Madrid."

Zinédine Zidane lijkt zijn elfde prijs als coach van Real Madrid te veroveren. (Foto: Pro Shots)

'Heb Ramos nog nooit zo gemotiveerd gezien als nu'

Zidane wordt dit seizoen ook geholpen door een ervaren selectie, met Sergio Ramos misschien wel als belangrijkste troef. De aanvoerder is met zijn 34 jaar nog altijd goud waard in de defensie van de Spaanse koploper en toont zich dit seizoen met tien competitietreffers ook in offensief opzicht onmisbaar.

"Zidane heeft geluk dat Ramos in onderhandeling was over een nieuw contract en zich daardoor wilde bewijzen, want ik heb in jaren nog nooit zo'n gemotiveerde Ramos gezien. Hij gaat echt voorop in de strijd en trekt de kar", aldus De Vos, die net als zijn Spaanse collega De Juan ziet dat Real verdedigend sowieso erg sterk staat.

De Madrilenen incasseerden in 36 wedstrijden slechts 22 treffers en in de negen duels na de coronacrisis kreeg Real maar drie doelpunten tegen. "Na het vertrek van Cristiano Ronaldo wist Zidane dat, als er minder goals gemaakt zouden worden, er ook minder tegentreffers moesten komen", aldus De Juan.

"Doelman Thibaut Courtois heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Hij begon niet goed bij Real, maar sinds november 2019 is hij weer de keeper die we allemaal bij Atlético Madrid zagen. De defensie is nu de kracht van dit team."

De kampioenwedstrijd van Real tegen Villarreal begint donderdag om 21.00 uur, net als de andere negen wedstrijden in La Liga. FC Barcelona speelt een thuisduel met Osasuna.

27 Courtois maakt indruk met voetbaltechniek aan het zwembad

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga