Édgar Barreto heeft woensdag op zijn 36e verjaardag bekendgemaakt dat hij na dertien jaar terugkeert bij NEC. De Paraguayaan heeft voor één seizoen getekend bij de Keuken Kampioen Divisie-club, met een optie op nog een jaar.

"Ik voelde dat ik nog niet klaar was om te stoppen met mijn carrière", zegt Barreto op de de site van NEC. "Ik kreeg verschillende aanbiedingen van clubs, maar het plan van NEC sprak me het meest aan."

"Ik waardeer het enorm dat ik kan terugkeren bij NEC. In Nijmegen, de stad waar ik van houd en waar ik graag ben met mijn familie. Dit voelt als thuiskomen. De berichten van NEC-supporters hebben me de afgelopen weken veel goeds gedaan. De komende jaren wil ik de club helpen die mij altijd zoveel heeft gegeven."

De middenvelder, die nog een appartement in Nijmegen had, groeide tussen 2003 en 2007 uit tot publiekslieveling bij NEC. Hij kwam tot negentig Eredivisie-duels en tien goals en verdiende een transfer naar Italië.

De afgelopen dertien jaar speelde Barreto namens Reggina, Atalanta, Palermo en Sampdoria 264 duels in de Serie A. De zestigvoudig international van Paraguay zat zonder club, omdat zijn contract bij Sampdoria deze zomer afliep.

"Toen we hoorden dat Édgar openstond voor een terugkeer hebben we direct contact gezocht", aldus algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. "We zijn heel trots om vandaag te melden dat Edgar voor ons tekent en dat hij de komende jaren aan de club verbonden blijft, want ook na zijn carrière zal hij doorstromen als trainer in onze voetbalacademie."

