De Premier League heeft woensdag een akkoord bereikt over de data van de komende transferperiode. De internationale window gaat in Engeland open op maandag 27 juli en sluit tien weken later op 5 oktober.

Daarnaast komt er na overleg met de English Football League (EFL) een nationale transferwindow die loopt van 5 tot en met 16 oktober. In die periode kunnen Premier League-clubs alleen zaken doen met ploegen uit de lagere divisies.

Het is in die kleine twee weken niet toegestaan voor Premier League-clubs om met elkaar te onderhandelen over spelers. De plannen voor de zomerse transfermarkt moeten nog wel officieel worden goedgekeurd door wereldvoetbalbond FIFA.

Door de coronacrisis loopt het huidige voetbalseizoen door tot en met augustus, waardoor ook de transferzomer anders verloopt dan normaal. In het Nederlandse voetbal worden komende zomer twee transferperiodes gehanteerd. De eerste loopt van 1 juli tot en met 21 juli, van de tweede zijn de data nog onbekend.

Italië maakte begin juni bekend dat de transfermarkt in de Serie A van 1 september tot en met 5 oktober geopend is. In veel andere landen is nog niet bekend tot wanneer clubs spelers mogen kopen en verkopen.