Schalke 04-speler Rabbi Matondo heeft woensdag uitgebreid zijn excuses aangeboden voor een foto waarop hij een shirt van aartsrivaal Borussia Dortmund draagt.

"Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld in mezelf", schrijft de negentienjarige Matondo in een verklaring op Twitter. "Ik wil de situatie verduidelijken en vooral sorry zegen tegen iedereen bij de club."

Dinsdag verscheen er op sociale media een foto van de aanvaller uit Wales, die in een sportschool in Cardiff oefeningen deed in het shirt van Dortmund-speler Jadon Sancho, met wie hij goed bevriend is.

Dat leverde woedende reacties op van Schalke-supporters en een berisping van de directie van de Bundesliga-club. "Hij mag dan pas negentien jaar zijn, maar dit mag hem absoluut niet gebeuren", zei sportief directeur Jochen Schneider tegen Kicker.

Matondo, die sinds vorig jaar voor Schalke speelt, stelt woensdag dat het "naïef" was om tijdens een "persoonlijke training" een Dortmund-shirt te dragen. "Ik had dat shirt alleen aan omdat Jadon een heel goede vriend is, het had helemaal niks te maken met Dortmund."

"Ik deed dit zonder na te denken over de gevolgen en hoe boos een heleboel mensen erover zouden zijn. Er zijn geen excuses voor mijn onvolwassenheid. Ik kan nu alleen maar beloven dat ik me 100 procent zal inzetten voor Schalke, en zeggen dat ik dat altijd gedaan heb."