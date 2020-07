Frenkie de Jong kan donderdagavond na een maand zijn rentree maken bij FC Barcelona. De 23-jarige middenvelder maakt deel uit van de selectie voor het thuisduel met Osasuna in La Liga.

De Jong liep halverwege juni een kuitblessure op en miste daardoor liefst acht competitiewedstrijden. De oud-Ajacied hervatte vorige week dinsdag de training, maar coach Quique Setién wilde geen risico met De Jong nemen en besloot hem niet in te zetten tegen Espanyol en Real Valladolid.

Setién acht hem nu dus wel fit genoeg om donderdag in actie te komen tegen Osasuna. De laatste wedstrijd van De Jong was op 13 juni, toen de Oranje-international 84 minuten meedeed in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4-zege).

Zonder De Jong liet Barcelona dure punten liggen in de competitie, waardoor Real Madrid er zo goed als zeker met de landstitel vandoor gaat. De 'Koninklijke' heeft vier punten meer dan de Catalanen en er zijn nog maar twee speelronden te gaan.

Real heeft aan een zege op Villarreal genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Alle tien de wedstrijden in La Liga beginnen donderdag om 21.00 uur. Datzelfde geldt voor de duels in de laatste speelronde, die zondag op het programma staat.

Na de competitie is het seizoen nog niet voorbij voor De Jong en Barcelona, want de ploeg van Setién zit nog in de Champions League. Barcelona speelt op 8 augustus in Camp Nou de return tegen Napoli in de achtste finales. Het heenduel eindigde in 1-1.

