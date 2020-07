Marcus Rashford krijgt als jongste persoon ooit een eredoctoraat van de Universiteit van Manchester. De 22-jarige aanvaller van Manchester United wordt beloond voor zijn strijd tegen kinderarmoede.

Rashford, die zelf in armoede opgroeide, startte vorige maand een campagne om te voorkomen dat de Britse overheid in de zomervakantie zou stoppen met via scholen uitgedeelde gratis maaltijden voor arme gezinnen.

Die campagne had succes, want de regering besloot de looptijd van de regeling te verlengen en toch voedselbonnen uit te delen aan zo'n 1,3 miljoen kinderen.

"Marcus is een heel bijzondere jongeman met buitengewone talenten, en dat geldt niet alleen op het veld", zegt de president van de Universiteit van Manchester Nancy Rothwell woensdag in een verklaring. "Zijn campagne zal heel veel kinderen in onze stad en door het hele land helpen."

De universiteit gaf zijn hoogste onderscheiding eerder aan United-iconen Alex Ferguson en Bobby Charlton. Rashford is erg trots dat hij nu ook in dat rijtje staat.

"We hebben nog veel werk te doen in de strijd tegen kinderarmoede in dit land, maar deze onderscheiding is een teken dat het de goede kant opgaat", zegt de Engelsman. "Dat betekent heel veel voor me."