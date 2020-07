Phillip Cocu vindt dat de spelers van Derby County bij zichzelf te rade moeten gaan na de 2-1-nederlaag dinsdagavond bij Cardiff City. Door het verlies in Wales maakt de Championship-club in principe geen kans meer op promotie naar de Premier League.

"Het is voor mij en voor het hele team een grote frustratie dat we goed spelen, maar dat twee fouten ons opbreken. We werden niet eens onder druk gezet toen we in de fout gingen", zei een teleurgestelde Cocu na het treffen met Cardiff in gesprek met het clubkanaal.

Alleen de nummers drie tot en met zes in het Championship mogen meedoen aan de play-offs voor promotie. Door de nederlaag kan Derby County het gat met nummer zes Cardiff, dat zes punten meer heeft, in de laatste twee speelronden alleen theoretisch nog overbruggen.

"We hebben zo hard gewerkt om in een goede positie te komen met het oog op de play-offs en dan verliezen we drie wedstrijden op rij", doelde een gefrustreerde Cocu ook op de nederlagen tegen Brentford (1-3) en West Bromwich Albion (2-0).

"In drie wedstrijden maken we vier fouten en dat is gewoon te veel. We hebben het aan onszelf te wijten. Het ligt echt niet aan het voetbal dat we spelen, maar de fouten die we maken. We moeten allemaal in de spiegel kijken."

Om een ticket voor de play-offs te veroveren, moet Derby County in ieder geval de laatste twee duels met koploper Leeds United en Birmingham City met ruime cijfers winnen en hopen dat concurrent Cardiff (met ruime cijfers) verliest van Middlesbrough en Hull City, dat dinsdag nog met 8-0 onderuit ging bij Wigan Athletic.