Trainer Gian Piero Gasperini blijft zich verbazen over wat Atalanta dit seizoen laat zien in de Serie A. De huidige nummer twee van Italië won dinsdagavond met liefst 6-2 van laagvlieger Brescia en is na Bayern München de productiefste ploeg van alle teams in de vijf Europese topcompetities.

Door de probleemloze zege op Brescia staat Atalanta al op 93 doelpunten dit seizoen in de Serie A. De laatste keer dat een Italiaanse club meer dan honderd keer scoorde in de competitie was in het seizoen 1950/1951, toen AC Milan (107), Internazionale (107) en Juventus (103) die grens allemaal passeerden.

"93 doelpunten zijn er echt heel veel", onderstreepte coach Gasperini na het treffen met Brescia volgens Gazzetta dello Sport. "Vorig seizoen waren we al de beste aanvallende ploeg in de competitie, maar nu overtreffen we onszelf door met veel verschillende spelers doelpunten te maken."

"Het is niet zo dat het ons doel is om de tegenstander te vernederen; we willen gewoon ons eigen spel spelen. Het is het tweede jaar op rij dat we meedoen in de top van de Serie A, maar dit seizoen zijn we een stuk beter door de ervaring in Europa. Technisch zijn we echt gegroeid."

'Geen gebrek aan motivatie ondanks tweede plek'

Waar Atalanta dit seizoen al 93 keer scoorde, slaagden de andere ploegen er tot dusver niet in om de grens van zeventig treffers te passeren. Toch staat Juventus met zes punten voorsprong aan kop en heeft de 'Oude Dame' een wedstrijd minder gespeeld dan de ploeg van Marten de Roon, Robin Gosens en Hans Hateboer.

"Het is jammer dat we de onderlinge duels met Juventus niet wisten te winnen, maar zelfs dan vraag ik me af of we kampioen waren geworden", zei Gasperini. "We moeten ons nu voorbereiden op de Champions League en ondertussen hopen we in de competitie fraaie records neer te zetten. Geen gebrek aan motivatie dus."

Atalanta speelt dit seizoen nog vijf competitiewedstrijden en focust zich dan op de Champions League, die in augustus wordt afgemaakt in Lissabon. De ploeg van Gasperini neemt het in de kwartfinales op tegen Paris Saint-Germain, dat al maanden geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.

