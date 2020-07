Luis Suárez heeft niet meer de illusie dat FC Barcelona er in de laatste twee speelronden van het seizoen nog in slaagt om Real Madrid van de titel af te houden. De oud-Ajacied vindt dan ook dat zijn ploeg kritisch in de spiegel moet kijken.

Toen de competitie in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis ging Barcelona nog aan kop in La Liga, maar de Catalanen lieten sinds de hervatting van het seizoen meerdere steken vallen. Real Madrid is sinds juni ongenaakbaar en heeft donderdag aan een zege op Villarreal genoeg om kampioen te worden.

"In La Liga moet je altijd zelfkritisch blijven en dan moet je helaas concluderen dat we de titel zelf uit handen hebben gegeven", zegt Suárez woensdag in gesprek met Mundo Deportivo. "We kunnen alleen maar naar onszelf kijken en de realiteit onder ogen zien. We waren in een paar wedstrijden niet goed genoeg."

De laatste weken ging het bij Barcelona desondanks vaak over de manier waarop Real "geholpen" is door de arbitrage. Onder anderen Gerard Piqué en voorzitter Josep Maria Bartomeu lieten hun onvrede blijken over de cruciale strafschoppen die de Madrilenen kregen toegewezen tegen Getafe (1-0) en Athletic Club (0-1).

Gerard Piqué is een van de Barcelona-spelers die vinden dat Real Madrid is geholpen door de arbitrage. (Foto: Pro Shots)

'We moeten geen excuses zoeken'

De 33-jarige Suárez wil zich niet in die discussie mengen, vooral omdat hij weet dat Barcelona zelf genoeg steken heeft laten vallen. "Het is moeilijk om de schuld bij de VAR te leggen. Ik weet dat onze voorzitter en Gerard zich in het openbaar kritisch hebben uitgelaten, maar we moeten geen excuses zoeken en naar onszelf kijken."

Daarmee doelt de aanvaller vooral op de zes verliespunten van Barcelona sinds de hervatting van de competitie. "We hebben niet altijd ons beste spel getoond. Tegen Villarreal (1-4-zege, red.) lieten we wél zien dat we met volle inzet alles kunnen bereiken, maar dat deden we niet altijd. Voor de toekomst is dat een belangrijke les."

Barcelona, dat met nog twee speelronden te gaan vier punten minder heeft dan koploper Real, speelt donderdag een thuiswedstrijd tegen Osasuna. Mocht de titel inderdaad naar 'De Koninklijke' gaan, dan heeft Barcelona alleen in de Champions League nog de kans om het seizoen met een prijs te eindigen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga