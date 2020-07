Chelsea heeft dinsdag een belangrijke overwinning geboekt in de jacht op een Champions League-ticket. Op Stamford Bridge werd het al gedegradeerde Norwich City met het kleinst mogelijke verschil verslagen: 1-0. In de Serie A droeg Marten de Roon bij aan een doelpuntrijke zege voor Atalanta (6-2), dat daarmee bijna zeker is van deelname aan het miljoenenbal.

Namens Chelsea was Olivier Giroud de enige die erin slaagde om doelman Tim Krul te passeren. De Franse spits kopte in de blessuretijd van de eerste helft van dichtbij raak na een afgemeten voorzet van Christian Pulisic.

Even daarvoor was Pulisic zelf dicht bij de openingstreffer. De volley van de Amerikaanse aanvaller eindigde via de vingertoppen van Krul op de lat. Na rust zag Hakim Ziyech, die tot het nieuwe seizoen moet wachten voor zijn Chelsea-debuut, dat zijn ploeggenoten weinig uitgespeelde kansen meer creëerden.

Chelsea komt dankzij de overwinning steviger op de derde plaats te staan in de Premier League, achter kampioen Liverpool en nummer twee Manchester City. De Londenaren (63) hebben vier punten meer dan achtervolgers Leicester City en Manchester United, die nog een wedstrijd tegoed hebben.

Een plaats in de top vier is nodig om een ticket voor de Champions League te bemachtigen. Aanvankelijk leek ook de vijfde plaats voldoende, totdat het CAS maandag de Europese uitsluiting voor twee seizoenen van Manchester City terugdraaide.

Voor Norwich City is er bijna een einde gekomen aan een lange lijdensweg. De ploeg degradeerde afgelopen weekend uit de Premier League en vestigde met acht achtereenvolgende nederlagen een negatief clubrecord.

Marten de Roon viert zijn treffer met zijn ploeggenoten van Atalanta. (Foto: Pro Shots)

Atalanta door doelpuntrijke zege naar tweede plek

Met De Roon in de basis en Hans Hateboer als bankzitter breidde Atalanta zijn ongeslagen status in de Serie A uit naar dertien duels door de eclatante 6-2-overwinning op streekgenoot Brescia. Daarmee deed de club uitstekende zaken in de strijd om een Champions League-ticket en is ook de landstitel nog niet uit zicht.

Brescia kwam de vroege openingstreffer van Mario Pasalic nog snel te boven met een rappe gelijkmaker, maar daarna was er geen houden aan voor de laagvlieger. Oranje-international De Roon bracht Atalanta halverwege de eerste helft op fraaie wijze weer op voorsprong, waarna Ruslan Malinovsky en Duván Zapata de marge voor rust nog verder vergrootten.

Na rust nam Atalanta met het oog op het drukke resterende programma wat gas terug, al voltooide Pasalic wel nog zijn hattrick. In de slotfase zorgde Nikolas Spalek voor een extra doekje voor het bloeden bij Brescia.

Atalanta zet een grote stap naar kwalificatie voor de Champions League, wat bij puntenverlies van AS Roma woensdag al een feit is. De ploeg van De Roon en Hateboer staat voor minstens een dag tweede in de Serie A, maar kan woensdag al weer gepasseerd worden door Lazio en donderdag ook door Internazionale.

De achterstand van Atalanta op koploper Juventus, dat woensdag nog speelt tegen Sassuolo, bedraagt zes punten. Na donderdag staan er nog vijf speelronden op het programma in Italië.

