Real Madrid roept supporters op om niet naar de binnenstad te komen als deze week voor de 34e keer in de clubhistorie de Spaanse landstitel wordt veroverd. De risico's op verdere verspreiding van het coronavirus zijn te groot, benadrukt de club dinsdag.

Kampioenschappen van Real Madrid worden normaal gesproken gevierd op het Plaza de Cibeles, een groot plein in het centrum van de stad. Om de coronamaatregelen niet te overtreden, wordt de fans nadrukkelijk gevraagd de traditie deze keer over te slaan.

"We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie waarin we ons bevinden en van de inspanningen die de samenleving verricht om de effecten van de COVID-19-pandemie te bestrijden", meldt Real op de clubsite. "Ook als voetbalclub moeten we daar een bijdrage aan leveren."

De spelers van Real zullen zich dan ook niet vertonen op het Plaza de Cibeles om de kampioensbokaal aan het publiek te tonen. "Dus we vragen onze fans om ook niet te komen. We voelen ons verplicht om deze belangrijke oproep te doen en zo onze maximale verantwoordelijkheid te nemen."

Real Madrid kan donderdag al kampioen worden als thuis in het Estadio Alfredo Di Stefano wordt gewonnen van Villarreal. Lukt dat niet, dan volgt zondag uit bij Leganés een herkansing. Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op FC Barcelona vier punten. Voor Real zou het de eerste titel zijn sinds 2017.

In Engeland ging het onlangs mis toen Liverpool de landstitel veroverde. Fans gingen ondanks de oproep om thuis te blijven massaal de straat op en lapten de coronamaatregelen daarbij aan hun laars.

