Rabbi Matondo is dinsdag door zijn club Schalke 04 op de vingers getikt. De negentienjarige Welshe aanvaller liet zich in de sportschool fotograferen in een shirt van aartsrivaal Borussia Dortmund.

Matondo werkte in een sportschool in Cardiff zijn oefeningen af in het shirt van Dortmund-speler Jadon Sancho, met wie hij goed bevriend is. Dat leverde woedende reacties op van Schalke-supporters via sociale media.

Ook het bestuur van Schalke kon de actie duidelijk niet waarderen. "Via de telefoon heb ik hem meer dan duidelijk gemaakt wat ik van zo'n onbezonnen daad vind", zegt sportief directeur Jochen Schneider tegen Kicker.

"Hij mag dan pas negentien jaar zijn, maar dit mag hem absoluut niet gebeuren. Hij zal in elk geval zijn excuses moeten aanbieden richting de fans en zich op het veld moeten revancheren voor zijn wangedrag."

Matondo speelt sinds 2019 voor Schalke, nadat hij in de jeugd uitkwam voor Manchester City en Cardiff City. De vleugelspits was in het afgelopen seizoen goed voor twee doelpunten in twintig competitiewedstrijden.

Schalke beleefde een desastreuze jaargang. 'Die Königsblauen' eindigden na de slechtste reeks in de clubgeschiedenis (Schalke is al zestien competitieduels zonder zege) op de teleurstellende twaalfde plaats in de Bundesliga.

Rabbi Matondo trainde in de sportschool in het shirt van Dortmund-speler Jadon Sancho. (Foto: Instagram)